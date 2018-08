Alt-J, un retour envoûtant… et festif

Le personnel de l’Atelier avait prévu son coup. Hier, Gus Unger-Hamilton fêtait ses 29 ans et le claviériste du groupe britannique a eu droit à son gâteau d’anniversaire, soufflant ses bougies sur scène. C’était quasiment la fin du concert d’Alt-J et pourtant, c’est à ce moment-là que l’ambiance est montée le plus haut dans la moiteur aoûtienne de la salle luxembourgeoise. Il ne restait plus qu’un morceau à jouer pour le trio qui surfait alors sur la popularité de Breezeblocks, l’un des tous premiers singles du groupe extrait de "An Awesome Wave", l’album qui a fait connaître la musique expérimentale de Joe Newman et de ses acolytes.

Alt-J au Luxembourg, c’est presque un rendez-vous estival : l’an dernier, les Britanniques s’étaient produits sur la grande scène de l’Abbaye de Neumünster en juillet alors que « Relaxer », leur troisième opus, était encore tout chaud. Breezeblocks concluait déjà un live généreux de presque 20 titres. Un an plus tard, à peu de choses près, seul l’ordre des morceaux de leur setlist a changé. Avec Deadcrush et Fitzpleasure, les Anglais démarraient fort dans une salle bondée qui hochait la tête au rythme des mélodies hachées et applaudissait allègrement lorsque les dernières notes s’évaporaient.

Ce troisième et dernier album - « Relaxer » - fut en retrait, cette fois encore, dans l’ombre de la dizaine de titres de « An Awesome Wave » (2012) et de la poignée issus de « This is All yours » (2014). Au poétique et envoûtant 3WW, qui comme d’autres morceaux du groupe a été mis en scène dans un clip particulièrement travaillé, se sont succédés Tessellate, Dissolve Me, Left Hand Free ou encore Hunger of the Pine, devant un public mi-captivé, mi-habité durant une heure et demi. Un retour au Luxembourg qui en a (re)conquis plus d’un(e).