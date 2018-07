The Killers retrouve ses racines à la Rockhal

The Killers à la Rockhal (27.07.2018) Somebody Told Me

À FLEUR DE PEAU

Les Killers nous ont ramené le Texas sur scène hier ! En ouvrant le show avec "The Man", Brandon et ses complices sont revenus au Luxembourg avec les premiers sons qui ont fait leur succès. Des guitares grinçantes qui se marient parfaitement avec des sonorités électriques et des chœurs disséminés ici ou là dont le groupe a le secret."Moien how is it going ? We are the Killers !" s'écriait l'artiste à la chemise à coeurs rouge et noire, dès que le cow-boy lumineux sur l'écran géant quittait la scène. Il s'est passé à peine quelques secondes avant d'entendre un riff endiablé que l'on connaît part cœur : celui de "Somebody Told Me".Au-devant de la scène, les cris des fans se confondaient presqu'avec le son de la guitare, puis avec le reste de la salle. Le public chantait à l'unisson ce titre tel un hymne avant de s'époumoner sur le refrain : "WELL SOMEBODY TOLD ME YOU HAD A BOYFRIEND!".Au fond de la salle, on s'amuse, on chante, on danse, on snape...Comme pour immortaliser ce moment. Des souvenirs d'adolescence peut-être ? En tout cas, ils sont partagés sur les réseaux sociaux !Brandon Flowers enchaînait ensuite sur des titres plus classiques : "Spaceman", "The Way it As", "Shot at the Night"... Avant que la salle ne plonge dans une ambiance ambrée, douce et chaleureuse. Une atmosphère assez intimiste contrastait alors avec l'ambiance rock'n'roll des titres précédents."C'est une chanson d'amour" prévenait l'artiste. La lumière était tamisée, Brandon Flowers prenait une voix douce et les spectateurs suivaient naturellement les pulsations du batteur avec leur main. Un esprit de communion régnait à la Rockhal. C'est là où le groupe a surpris hier soir : sa capacité à enflammer la salle et en même temps à toucher son public. Le chanteur se serait doté d'une nouvelle humanité, que l'on a peu l'habitude de voir.Le groupe texan a quitté la Rockhal sur "Mr Brightside", un dernier succès entonné par toute la salle. Certains spectateurs ont presqu'eu peur qu'elle ne soit pas jouée. Une dernière occasion de chanter tous ensemble avant que le groupe ne s'envole pour New-York.