Shakira a fait monter la température à la Rockhal

© Steve Müller La chanteuse colombienne a livré un spectacle à son image hier soir à la Rockhal: torride, joyeux et généreux.

On n'en attendait pas moins! Avec Shakira, la température est montée d'un coup hier soir à la Rockhal. La chanteuse colombienne, contrainte de reporter son show au Luxembourg à deux reprises (de novembre à décembre, puis à juin) en raison d'une hémorragie des cordes vocales, a retrouvé sa voix pour la plus grande joie des 5.500 fans entièrement acquis à sa cause.



Piochant dans ses premiers albums ("Pies Descalzos", "¿Dónde Están Los Ladrones?" ou "Laundry Service" avec l'inévitable Whenever, Wherever), la star a fait la part belle à son dernier album "El Dorado", le onzième de sa carrière, avec des titres déjà cultes comme Perro Fiel ou Chantaje.



Le goût du spectacle de la chanteuse pop-latino sautait aux yeux: confettis à gogo, coups de canon, cinq écrans géants, flammes et mini feux d'artifice, sa tournée est travaillée pour éblouir les fans de la première à la dernière minute. Ceux-ci l'ont été d'autant plus lorsque leur idole s'est offert un petit bain de foule, prenant quelques ados dans ses bras, le visage illuminé d'un large sourire, et distribuant les baisers de la main avant de retourner sur scène.



Moulée dans ses tenues, la star de 41 ans abusait avec joie de son fameux déhanché et de ses mouvements de poitrine, agrémentés de quelques coups d'oeil malicieux pour un show sexy et généreux.



Le dernier coup de chaud sur la Rockhal était de circonstance avec La La La, calibré pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, et Waka Waka, hymne officiel de la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique du Sud. Le tout accompagné de la chorégraphie projetée sur l'écran géant, une des dernières occasions de bouger tous ensemble après quasiment deux heures de spectacle.