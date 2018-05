Morcheeba a inondé l'Atelier de sa chaleur

© Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu

"Vous avez aimé ? C'était bien hein!" Même Xavier Bettel n'a pas résisté à la joie communicative de Skye Edwards, la chanteuse de Morcheeba, rayonnante sur la scène de l'Atelier dimanche soir. Le Premier ministre luxembourgeois a quitté la salle en claquant des doigts, ravi d'avoir pu assister à ce concert d'environ une heure et demi, durant laquelle le groupe britannique a mélangé des nouveaux morceaux de son prochain album "Blaze Away", à d'autres remontant quasiment à ses débuts.Dans l'intense moiteur d'un Atelier plein à craquer, la reine du trip hop, qui a eu la bonne idée de revenir dans le groupe il y a 8 ans après une pause de... 8 ans, a largement diffusé son entrain en échangeant beaucoup avec le public, évoquant le yoga pour finalement se déchausser sur scène, piquant les lunettes de l'un ou le téléphone de l'autre, afin de se filmer en direct en pleine chanson.Tout sourire, Skye Edwards leur a fait découvrir cinq titres exclusifs, dont le titre éponyme Blaze Away à mi-concert, ou encore Never Undo et Love Dub, morceaux sensuels et planants qui ont lancé la soirée... et qui donnent envie d'être au 1er juin afin de découvrir en intégralité ce neuvième album.La formation britannique a offert aussi une belle tranche de "Big Calm", sorti il y a un peu plus de 20 ans, avec les titres très appréciésetLes fidèles étaient enfin aux anges lorsque Skye Edwards, revenue avec le cofondateur du groupe Ross Godfrey, à la guitare, leur demandait d'allumer les lumières de leurs téléphones pour entonnersingle phare de "Fragments Of Freedom", troisième album du groupe sorti il y a 18 ans, et véritable concentré de bonne humeur. C'était le mot d'ordre de cette chaude soirée.