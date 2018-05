L’Atelier a sauté haut avec Hyphen Hyphen

L’Atelier était loin d’être comble samedi soir, mais les Hyphen Hyphen n’en ont cure. Les frenchies s’en sont donnés à cœur joie pour électriser la scène luxembourgeoise -leur chanteuse Santa, en tête- avec ce deuxième album « HH », petit concentré d’énergie idéal pour mettre le feu en live.



Une manière plutôt sympa de faire la promotion de ce nouveau disque pour un groupe qui s’est véritablement révélé après sa victoire de la musique (de la révélation scène) en 2016. « L’album sort le 25 mai et si vous l’achetez tous, il y a moyen qu’on devienne numéro 1 au Luxembourg ! » a ainsi lancé la chanteuse avant le rappel. « Si Maître Gims peut le faire, on peut le faire aussi ! » Voilà pour l’ambiance, volontiers bon enfant, diffusée par le quatuor et sa chanteuse intenable sur scène.



© Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu © Raphaël Ferber/RTL - 5minutes.lu Previous Next

"VOUS NOUS DIREZ SI VOUS VALIDEZ LES MORCEAUX!"



Ce deuxième album a donc –presque- tourné dans son intégralité (un titre en moins, remplacé par deux du premier album « Times »). C’était le deal de départ. « On vous les joue et vous nous direz si vous les validez !» avait ainsi lancé Santa en tout début de concert. En un peu plus d’une heure, le groupe pop rock a fait sauter l’Atelier, réservant « KND » et « Like Boys », singles phares de « HH », après 15 minutes d’un show très énergique et teinté d’humour léger entre deux morceaux.

« Est-ce que le piano marche au moins ? On peut le déplacer, je veux jouer en regardant les gens dans les yeux » lançait Santa, s’amusant de quelques aléas de la scène, toujours naturelle et décontractée. « Il va falloir sauter haut et danser plus que jamais » prévenait-elle après le rappel. C’était déjà la dernière, « Just Need Your Love », joué dans un jeu de lumière coloré, avant de chauffer une dernière fois la salle à la manière d’un speaker dans un stade de foot. On ne sait pas si Hyphen Hyphen sera numéro 1 d’ici quelques semaines au Luxembourg, mais ce deuxième album a bien été validé par les spectateurs de l’Atelier.