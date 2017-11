Rockhal Soirée aérienne avec Hannah Reid et London Grammar X Concerts Concerts





© Félix Schadeck Le trio britannique, porté par la voix profonde d'Hannah Reid, a envoûté les fans à la Rockhal, mercredi soir.

Il n'y avait guère de place pour le superflu mercredi soir à la Rockhal: on connaît London Grammar pour la voix sublime d'Hannah Reid et celle-ci a bien transporté les fans de la Grande-Région, venus pour la deuxième fois trois ans après le premier passage des Britanniques.



Sous une lumière souvent minimaliste voire même dans le noir complet à certains moments, le trio n'a pas manqué de faire un clin d'oeil au Luxembourg, clin d'oeil à "ce beau pays" et l'art sous toutes ses formes que les London Grammar ont semble t-il apprécié dans la journée.



Les fans, eux, ont donc surtout apprécié cette voix puissante, emprunte de sincérité et d'émotion, ainsi que l'atmosphère aérienne dégagée par le trio, qui commençait par "Who Am I", extrait du deuxième album Truth is a Beautiful Thing (sorti en juin cette année).



IF YOU WAIT ENCORE BIEN PRÉSENT

Hannah Reid, Dominic «Dot» Major et Dan Rothman ont bercé la salle -envoûté même-, en jouant leurs ballades mélancoliques devant des tableaux de forêt, de planète -et même du drapeau luxembourgeois- traversés par les lumières rayonnant par dessus les têtes des fans.



Mais si le groupe de Nottingham est venu jouer des morceaux de ce dernier opus sur la scène de la Rockhal mercredi soir, il continue de surfer sur le succès de If You Wait: avec huit titres (sur 14), dont la reprise de "Nightcall" de Kavinsky ("faite en freestyle", avait confié le groupe), ce premier album a été largement représenté.



La dernière partie du concert a été un peu plus rythmée -sans toutefois que l'on ait droit à "Non Believer", dont on a découvert le clip il y a peu- et les fans, venus plus pour écouter que pour bouger, avaient la rare opportunité de taper dans les mains pour accompagner Hannah Reid sur "Metal and Dust". Ce deuxième live des Britanniques s'achevait en 1h15, sur un dernier petit "thank you" de la part d'une voix immense.