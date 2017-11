Gorillaz a livré un live monumental !

Le public de la Rockhal a eu un double privilège mercredi soir : celui de voir Gorillaz se produire pour la première fois au Luxembourg, et celui d’assister à la première européenne de l’« Humanz Tour ». Cette tournée promeut le cinquième album Humanz -sorti en avril dernier- du groupe virtuel fondé par Damon Albarn (Blur) et le dessinateur Jamie Hewlett il y a désormais presque 20 ans.



Un véritable événement, pour un concert qui affichait complet dès la première semaine de mise en vente des billets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce public, venu de toute la Grande Région, en a littéralement pris plein les yeux et les oreilles !



MELANCOLIQUE ET ENIVRANT



Vidéo: Raphaël Ferber

Sous les écrans projetant les aventures de 2D, Murdoc, Noodle et Russel –les fameux personnages virtuels du groupe-, Damon Albarn ouvrait avec des titres connus depuis longtemps, « Last Living Souls », « Tomorrow Comes Today », puis les mélancoliques « Rhinestone Eyes » et « On Melancholy Hill » (nos coups de cœurs, on l’avoue), extraits de trois albums différents : Demon Days, Gorillaz et le cultissime Plastic Beach.C’est, à nos yeux, la force de cette tournée qui mixe efficacement les albums du groupe, Humanz en tête bien sûr (7 titres), et The Fall en moins.

A vrai dire, l’ex-chanteur de Blur, aussi généreux que charismatique sur la scène de la Rockhal, nous a même montré certains morceaux de Humanz –qui ne nous avaient pourtant pas particulièrement emballés à la sortie de l’album- sous un nouveau jour, à l’image de « Saturnz Barz », joué en début de concert, ou « Busted and Blue », juste magnifique, porté par la voix grave du Britannique.



LE MEILLEUR POUR LA FIN

Et que dire de « Sex Murder Party » et « Garage Palace », grosse parenthèse hip hop ouverte respectivement par Jamie Principle et Little Simz ? Ils ont mis le feu !



Albarn revenait alors jouer dans la fosse lors de « Kids with guns », les yeux dans les yeux avec le public, avant de ressortir son mélodica lors du rappel qui nous réservait le meilleur pour la fin: on se régalait alors avec « Stylo », « Feel Good Inc. » et « Clint Eastwood », morceaux qui ont bâti ou assuré la notoriété du groupe.

Bref, on se souviendra longtemps de ce live, monumental, et de ce parfait show visuel d’une heure et demi. On n’en attendait pas moins de Damon Albarn et de ses amis virtuels.