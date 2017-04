Queen va jouer au Galaxie d'Amnéville

S'il est impossible de faire oublier Freddie Mercury et son timbre de voix exceptionnel, le chanteur issu d'American Idol aura à charge de briller sur les titres du groupe. Cette tournée vient célébrer les 40 ans de la sortie de News Of The World, l'album qui comporte notamment les titres We Are The Champions et We Will Rock You.Ce concert sera le seul et unique organisé en France. Queen + Adam Lambert continuera son chemin dans le reste de l'Europe, notamment en Angleterre. L'événement est produit par Den Atelier.