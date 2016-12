Film sur Dalida: protestation de la fille de Lucien Morisse

Catherine Morisse, fille de Lucien Morisse, directeur des programmes d'Europe 1 dans les années 50 et premier époux de Dalida, dénonce le portrait "à charge" fait de son père dans le biopic sur la chanteuse attendu le 11 janvier en salles.

Dénonçant "des contre-vérités", Mme Morisse demande à la production du film de prévenir par une mention les spectateurs de son "aspect fictionnel".

"L'image qui est donnée de mon père est terrible. Je ne veux pas qu'on laisse croire que Lucien Morisse a pu être insensible et intéressé comme le montre le film", a déclaré Mme Morisse à l'AFP.

"La moindre des choses aurait été d’informer le spectateur de l’aspect fictionnel de ce film par une mention adéquate sur celui-ci et ses dérivés", a ajouté la fille de Lucien Morisse dans un communiqué.

Réalisé par Lisa Azuelos, le biopic "Dalida" est présenté comme "le portrait intime d'une femme absolue, complexe et solaire".

Le film met en scène plusieurs épisodes du couple formé par Dalida et Lucien Morisse, avant et pendant leur mariage célébré le 8 avril 1961.

Mme Morisse reproche aux producteurs et à la réalisatrice de n'avoir jamais "pris la peine de vérifier la moindre information auprès de moi". "Mon père était un professionnel unanimement respecté, exerçant des fonctions stratégiques, et n’avait donc absolument pas besoin de Dalida pour subsister, comme le film le donne à supposer".

"La liberté de création ne saurait tout justifier et nul ne s'honore en blessant aussi profondément et inutilement ma famille, et en portant atteinte, par la manipulation des faits, à la mémoire de personnes disparues, y compris celle de Dalida avec laquelle mon père était resté très ami, et qui m'a toujours témoigné une grande affection, réciproque", conclut Mme Morisse.

L'équipe de production du film "Dalida" contactée par l'AFP n'a pas souhaité réagir.