La Force à l'assaut de l'Europe avec le nouveau "Star Wars"

Soldats de l'Empire, rebelles, robots et créatures de l'espace: la saga intergalactique "Star Wars" donne de nouveau rendez-vous à ses fans mercredi à travers l'Europe avec "Rogue One", un an après la sortie du "Réveil de la Force".

Premier épisode dérivé de l'épopée ("spin off"), en marge donc de l'intrigue principale, "Rogue One" sort mercredi en France, Belgique, Pays-Bas, Suisse francophone, Suède, Norvège, Finlande, Danemark... Jeudi ce sera au tour du Royaume-Uni et de l'Allemagne notamment puis vendredi des Etats-Unis.

Réalisé par le Britannique Gareth Edwards ("Godzilla"), le film se déroule juste avant le premier épisode de "Star Wars" sorti en 1977, "Un nouvel espoir". Mais les personnages légendaires de l'épopée - le chevalier Jedi Luke Skywalker, le contrebandier Han Solo et la princesse Leïa -, en sont cette fois-ci absents.

L'équipe du film le 13 décembre 2016 à Londres © AFP

Le film met en scène de nouveaux héros, emmenés par Jyn Erso, une jeune femme insoumise interprétée par la Britannique Felicity Jones, nommée aux Oscars pour "Une merveilleuse histoire du temps" en 2015.

Fille de Galen Erso (Mads Mikkelsen), un scientifique enrôlé de force par l'Empire, elle va se retrouver à la tête d'une mission de l'Alliance rebelle pour récupérer les plans de l'Etoile noire, arme de destruction ultime redoutée par les rebelles.

Parmi les vedettes de ce film au casting multiculturel - avec notamment le Mexicain Diego Luna ou les Chinois Jiang Wen et Donnie Yen - figure aussi l'acteur américain oscarisé Forest Whitaker, dans le rôle du hors-la-loi Saw Gerrera.

- Disney tous azimuts -

Ingrédient classique de "Star Wars", le film contient aussi un nouveau robot, le sympathique K-2SO, droïde des forces impériales reprogrammé par les rebelles.

Le célèbre Dark Vador est lui aussi au rendez-vous, dans un film qui devrait plaire aux fans sans non plus révolutionner le genre.

L'acteur danois Mads Mikkelsen le 13 décembre à Londres © AFP

Sa réalisation se veut en tout cas plus réaliste que celle des précédents volets, avec une attention particulière portée notamment aux scènes de batailles. Elles tendent par moments à le rapprocher davantage d'un film de guerre que d'un "space opera", sous-genre de la science-fiction aux aventures épiques.

Il y a un an, la sortie du "Réveil de la Force", précédent épisode de l'épopée, avait créé l'événement à travers le monde, dix ans après le dernier film de l'univers "Star Wars". Septième film de la saga, il avait récolté plus de 2 milliards de dollars au box-office dans le monde.

L'acteur américain Forest Whitaker le 13 décembre 2016 à Londres © AFP

En France, il avait réuni 10,5 millions de spectateurs, devenant le plus gros succès de l'année en salles tous films confondus, loin devant le film d'animation "Les Minions" (6,6 millions d'entrées).

Même si cette histoire satellite est moins attendue que l'épisode de l'an dernier, "Rogue One" a quand même été lancé en grande pompe par Disney. Le géant du divertissement continue de voir les choses en grand pour la saga créée par George Lucas, dont il a racheté les droits en 2012 pour 4 milliards de dollars.

L'actrice britannique Felicity Jones le 13 décembre 2016 à Londres © AFP

Le groupe a prévu de sortir un "Star Wars" par an. La suite du "Réveil de la Force" est promise pour l'an prochain, et un autre "spin-off", sur la jeunesse de Han Solo, est attendu en 2018.