Claudia Passeri et Krystyna Dul sélectionnées pour Lët’z Arles

Pour la troisième année, l’association Lët’z Arles organise la présence luxembourgeoise à la grande manifestation des Rencontres de la Photographie d’Arles dont la 50e édition se tiendra cet été du 1er juillet au 22 septembre.

Comme l’année dernière, c’est un panel d’expert qui a sélectionné six artistes qui ont réalisé un projet d’exposition pour la Chapelle de la Charité Paul di Felice, Danielle Igniti, Kevin Muhlen, Michèle Walerich et Anouk Wies ont proposé Patrick Galbats, Karolina Markiewicz et Pascal Piron et Claudia Passeri comme artistes confirmés pour la nef centrale de la chapelle.

C’est Claudia Passeri qui a été choisie par le jury pour son projet «Aedicula», une installation de grands présentoirs à journaux sur lesquels seront imprimées des images prises par l’artiste au Furlo, petit village d’Italie centrale, autrefois lieu de villégiature de Mussolini. "Le projet soulève la question du statut de l’image et de l’information massive, dévoyée, segmentée, biaisée et la difficile construction du discours historique. Il interroge le rôle de l’humain – maître des lieux, dompteur de la nature – dans son environnement", écrit l’artiste.

À ses côtés, dans la nef latérale droite de la chapelle, c’est un artiste émergent dont le travail, soutenu par le programme stART-up sera présenté. Entre Krystyna Dul, Ann Sophie Lindström et Suzan Noesen, le jury a préféré Krystyna Dul pour son projet «Resonance». Il s’agit d’une narration fictive qui raconte la solitude d’un homme âgé dont le désir sexuel est resté intact. Pour l’artiste, "c’est une histoire sur l’évanescence et la jeunesse – ce concept impitoyablement temporaire –, mais aussi sur une imagination vive qui embrasse l’insoutenable réalité, sur l’expression créative comme antidote à la solitude."

Le jury, réuni le 9 janvier dernier, était composé de: