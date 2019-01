Malaise au Mudam

Le milieu de l’art et des institutions culturelles ne peut plus être sourd face aux troubles qui grondent au Mudam. La communication des bons résultats en termes de nombre de visiteurs cache la fatigue, le mécontentement et le ras-le-bol d’un personnel sous pression.

C’est ce que confirme une lettre adressée «À la direction, au responsable des ressources humaines et à la délégation du personnel» que nos confrères du woxx ont publiée et qui émane probablement d’un ou plusieurs membres du personnel, restés anonymes.

Le texte signale d’abord une équipe «épuisée par une charge de travail qui est toujours en augmentation» qui souffre du manque de «reconnaissance du travail et de la qualité fournie», qui est «montrée du doigt et se sent toujours en danger». Congés maladie, démissions, départs anticipés à la retraite sont des symptômes de ce malaise.

Et l’auteur de fustiger le niveau de salaires apparemment plus bas que ceux du Casino Luxembourg, la politique de recrutement de la direction qui aurait tendance à doubler les postes pour inciter les plus anciens (plus expérimentés et plus chers) à démissionner. Le recrutement international d’un futur «Head of Artistic Programmes and Content», poste qui correspond à celui occupé par Clément Minighetti aujourd’hui et les bouleversements au sein du service Communication confirmeraient cet état d’esprit.

La lettre souligne «l’ambiance est détestable, tout le monde a peur pour son poste et beaucoup cherche ailleurs.» et regrette l’absence d’esprit d’équipe, la direction travaillant «en direct uniquement avec certains et pas d’autres».

Enfin le ou les auteurs suggèrent que se tienne une «réunion d’équipe avant les élections sociales» pour que «la direction et les RH apportent des réponses sur le futur de l’équipe, les nouveaux postes, l’avenir des responsables en place…»

À l’heure où nous écrivons, la direction du Mudam n’a pas encore réagit à cette lettre.