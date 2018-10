"Sigi - Ee Fuerz fir d'Melusina", ça gaze pour le jeu vidéo luxembourgeois

© pixel.lu

INTERDIT AUX MOINS DE 18 ANS EN RUSSIE !

UN JEU POUR LES "SPEEDRUNNERS"

UNE SUITE L'ANNÉE PROCHAINE

C'est une curiosité dans l'univers vidéoludique et une petite révolution au Grand-Duché. Il y a un peu moins d'un an, en décembre 2017, sortait sur PC "Sigi - A Fart for Melusina" ("Sigi - Ee Fuerz fir d'Melusina"), le tout premier jeu vidéo doublé en luxembourgeois. Téléchargeable sur Steam et, depuis septembre dernier, sur les boutiques en ligne des consoles PS4, Xbox One, PS Vita et Switch pour 5,99€, ce jeu de plate-forme au style rétro nous met dans la peau d'un chevalier luxembourgeois quelque peu ballonné, adepte de bière et de grasse nourriture, et lancé à la recherche de la séduisante Mélusina.Si la légende de la sirène est bien connue au Luxembourg, les influences vidéoludiques sautent aux yeux pour tous les joueurs ayant connu les années 8 et 16 bits, et celles de la NES et de la SNES de Nintendo en l'occurrence, dès la fin des années 80. Ainsi, Sigi - A Fart for Melusina sent bon le Mario Bros, mais surtout le Donkey Kong Country et le Ghosts n' Goblins. Des références chères à Sebastian Kostka, l'homme qui se cache derrière ce jeu vidéo "indé" et loufoque. Il a fallu sept mois à ce Luxembourgeois de 44 ans pour le concevoir, plus deux mois pour se charger de la communication autour du projet et le peaufiner grâce à quelques mises à jour. Tout cela... depuis son salon.Un travail de longue haleine lorsqu'on est seul, notamment quand on sait que le développement d'un jeu vidéo mobilise habituellement des dizaines, voire des centaines de spécialistes. "Il faut voir plus petit, adapter sa technique, miser sur ses compétences -en ce qui me concerne, mes atouts sont depuis toujours le pixel art 2D et l'animation- avoir une énorme discipline et beaucoup de passion pour ce que l'on fait" confie Sebastian.Celui-ci a également dû faire face à des problèmes de programmation, mais aussi de gameplay et de... marketing. Ainsi, pour la petite histoire, Sigi - A Fart for Melusina est considéré sur la plupart des continents "comme un adorable petit jeu pour tous, classé PEGI 3+ (ndlr : 3 ans et plus). En revanche en Russie, le jeu est interdit aux moins de 18 ans, en raison de son contenu jugé, je cite: "obscène, pornographique et d'une brutalité choquante"" explique le créateur de jeux vidéo.Car vous l'aurez sans doute deviné, l'homme, plutôt discret, n'est pas un novice en la matière. Après avoir obtenu un BTS en dessin d'animation, puis étudié la production 3D aux Gobelins à Paris, il a été infographiste pendant plusieurs années chez Ubisoft, éditeur qui doit sa réputation à des poids-lourds vidéoludiques tels Assassin's Creed, Far Cry ou Rayman. Sebastian a justement oeuvré sur Rayman 2 : The Great Escape et aussi Tonic Trouble, notamment, deux jeux de plate-forme sortis à la fin des années 90."J'ai écrit mon premier jeu en 1982 sur les touches en caoutchouc d'un ordinateur "Sinclair Spectrum 48k" que mon père a ramené un soir en rentrant du travail, sur notre petit téléviseur noir et blanc du living familial" raconte t-il. "Cette première expérience, croisée avec l'influence de ma grand-mère qui produisait des dessins animés, fût décisive pour mon futur parcours."Et c'est cette indépendance qu'il a voulu retrouver avec la volonté de créer "un jeu de plate-forme tout simple, fait de séquences courtes, qui ne se prend pas au sérieux" avec Sigi - A Fart for Melusina. On pourrait rajouter plus léger, aussi, en terme d'investissement pour les joueurs que la majorité des blockbusters actuels. Le jeu est d'ailleurs élaboré pour les "speedrunners", ces joueurs qui s'amusent à terminer un jeu le plus vite possible, ce qui demande des heures de répétitions afin de repérer tous les pièges et d'obtenir le timing parfait. "Chaque niveau a été testé entre 1.000 et 10.000 fois pour trouver d'éventuels failles au niveau du design" précise Sebastian. Et pour la bande-son, il a collaboré avec Saskrotch, un musicien NES de Chicago bien connu de la scène rétro.Près d'un an après sa sortie, Sigi - A Fart for Melusina, qui avait surtout valeur de test pour son créateur -"je voulais voir si j'étais capable de m'aventurer vers des projets plus importants et apprendre toute la démarche, les complexités techniques et légales pour l'adapter sur consoles"- est un succès critique et commercial. Lui-même a été étonné de le voir noter 4.1 sur 5 par les joueurs sur consoles, ce qui lui ouvre de nouvelles perspectives.Ainsi, deux nouveaux jeux sortiront en 2019 : Plutonium Pirates, un jeu de tir en hélicoptère, et Bobby Bombastic, autre jeu de plate-forme, toujours dans le style rétro. Quant à Sigi, ses aventures sont loin d'être finies puisqu'une suite est prévue pour la fin d'année 2019. Le clin d'oeil au Luxembourg sera tout autant appuyé puisque cela s'appellera "Sigi - Lost in Lululand" !