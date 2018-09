Les 5 jeux vidéo les plus attendus de la rentrée

SPIDERMAN

Jusque-là, peu de jeux vidéo mettant en scène l'homme-araignée ont suscité tant d'engouement. Il faut dire que ce développeur américain, Insomniac Games, a de quoi inspirer confiance. Avec la série Ratchet & Clank, Resistance et Sunset Overdrive, celui-ci a montré qu'on pouvait lui faire confiance.Ce Spiderman reprend un cahier des charges qui fonctionne bien ces dernières années : un monde ouvert, beau et fluide, des missions principales et des quêtes annexes, des combats dynamiques et des phases d'infiltration... Ceux qui auraient joué à Batman Arkham risquent, ainsi, de ne pas être trop dépaysés.Toutes les sensations auxquelles on est en droit d'attendre en s'imaginant dans la combinaison de Peter Parker sont là. Ça promet.Happy Birthday "NBA 2K" ! Le célèbre jeu de basket a 20 ans et pour l'occasion, il nous a concocté un tout nouveau mode carrière dévoilé récemment à la Gamescom de Cologne, le plus grand salon de jeux vidéo en Europe. On incarne un rookie envoyé en Chine pour faire ses armes et concrétiser son rêve d'évoluer un jour sous les projecteurs de la NBA.En ce qui concerne le coeur du jeu, la gestion de la physique de balle a été revue et l'adversaire devrait mieux s'adapter à votre style grâce à une intelligence artificielle rehaussée.Attendez-vous enfin à en prendre plein la vue avec un LeBron James (le meilleur joueur du monde) omniprésent et pas mal d'acteurs en guest-star, durant les génériques.Cet épisode boucle la trilogie consacrée aux origines de Lara Croft, entamée en 2013 avec le bien nommé Tomb Raider, et poursuivie en 2015 avec Rise of The Tomb Raider. Trois ans d'attente pour enfin vivre la dernière étape de "transformation" de celle qui est devenue plus tard la plus célèbre aventurière du monde vidéoludique.Plus que pour son gameplay, qui promet de rester très proche de celui des deux premiers épisodes même s'il devrait être amélioré, c'est davantage pour voir comment Lara Croft se mue définitivement en la pilleuse de tombes que l'on connaît que l'on a hâte de découvrir ce dernier tome.Pour cela, direction l'Amérique du Sud, ses mystères, ses pièges et ses environnements à couper le souffle.A chaque rentrée, un nouveau FIFA. Ça fait plus de 20 ans que ça dure et la simulation de foot d'EA Sports ne s'est jamais aussi bien vendue. La preuve avec Fifa 18 qui s'est écoulé à plus de 11 millions d'exemplaires dans le monde, record battu !Alors, quoi de neuf cette année ? Un mode carrière revisité ? Pas vraiment même si on va se plonger avec plaisir dans le troisième épisode des aventures d'Alex Hunter, jeune joueur devenue star. En revanche, le jeu de foot roi possède désormais la licence de la Ligue des Champions avec l'hymne qui va avec. Les puristes, eux, apprécieront de pouvoir totalement paramétrer les "tactiques dynamiques", donc d'attaquer et de défendre exactement comme ils l'ont décidé.Bien sûr, la manière de jouer évolue cette année avec de nouveaux gestes techniques, de nouvelles feintes et des tirs "plus réalistes." On connaît la chanson, mais son refrain séduit chaque année.Après l'Égypte antique l'an dernier, voici la Grèce antique ! Ce 11e épisode d'Assassin's Creed a vraiment de quoi nous réjouir, un an après le très réussi Origins qui nous a réconcilié avec une série en perte de vitesse. Odyssey nous plonge dans la peau d'un spartiate qui a échappé à la mort et qui s'engage dans une véritable quête d'identité. Ça sent le déjà vu, d'accord, mais c'est surtout le contexte, les graphismes prometteurs et la façon de jouer qui nous emballent.Car Odyssey confirme la direction "action-jeu de rôle" prise il y a un an par Origins, en donnant plus d'impact aux décisions du joueur, lesquelles se répercutent sur le scénario (ce qu'on peut déjà voir dans d'autres jeux récents, comme The Witcher ou dans un style différent, Detroit : Become Human, pour ne citer qu'eux).On aura le temps de profiter de ce nouvel opus et de ses contenus additionnels: la série, qui avait déjà fait une pause d'un an pour repartir du bon pied avec Origins, va à nouveau reprendre son souffle jusqu'à 2020. Pour un 12e épisode sur les consoles de nouvelle génération?