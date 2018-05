Deadpool 2: avec Wade Wilson, on peut vraiment rire de tout

ATTENTION SPOILER

On préfère vous le dire tout de suite, nous allons aller dans les détails de certaines scènes et si vous voulez éviter de vous faire "spoiler", faites demi-tour.Deadpool 2, ce n'est pas simplement une suite, c'est un hommage au genre. L'anti-héros au costume noir et rouge se trouve une cause à défendre mais cela ne l'empêche pas d'empiler les cadavres tout en faisant rire les salles.Le charme de Wade Wilson (interprété par Ryan Reynolds) c'est son humour noir et le mauvais goût de certaines de ses répliques qui créent une atmosphère où il est possible de rire alors qu'un personnage vient de se faire décapiter.Alors oui, cet humour n'est pas pour tout le monde mais en même temps, celui qui connaît le personnage de l'univers Marvel sait à quoi il s'engage en allant voir Deadpool 2.Un détail appréciable, c'est que (pour une fois) le trailer n'a pas révélé grand chose de ce qui se trame dans ce film.En effet, dans le trailer, on voit surtout le recrutement de son équipe de choc: la X-Force. Pourtant, dans le film, ce n'est qu'une parenthèse avant que les choses sérieuses ne commencent.Et l'une des scènes les plus hilarantes du film est celle du déploiement de la X-Force sur le champs de bataille. Seuls Deadpool et Domino y survivent tandis que tous les autres meurent de la manière la plus ridicule imaginable.Le Fléau apparaît peu après cette scène et écartèle littéralement Wade Wilson qui finit en deux parties sur le dos de Domino, une de ses acolytes. A nouveau: morbide mais amusant.Suit la scène la plus hilarante du film que l'on vous laissera découvrir par vous-même alors que Deadpool décide de s'associer à un de ses ennemis pour sauver le destin du jeune mutant qu'il a pris sous son aile.Deadpool 2 est déjanté, déplacé et même dérangeant mais cela ne nous a pas empêché de rire aux éclats à chacune des blagues du mercenaire de l'univers Marvel. Avec Wade Wilson, on peut véritablement rire de tout.