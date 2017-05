Les Palmes d'or depuis la création du Festival de Cannes

Les Palmes d'or - et autres récompenses suprêmes - décernées à Cannes depuis la création du festival en 1946:

- 1946: tous les films sélectionnés repartent avec un prix.

- 1947: six films sont récompensés en fonction de leur genre: dessin animé, comédie musicale, documentaire...

- 1948: pas de festival

- 1949, un Grand prix pour le meilleur film -

- 1949: "The third man" ("Le troisième homme") de Carol Reed

- 1950: pas de festival

- 1951: "Fröken Julie" ("Mademoiselle Julie") d'Alf Sjöberg et "Miracolo a Milano" ("Miracle à Milan") de Vittorio de Sica

- 1952: "The tragedy of Othello: the moor of Venice" ("Othello") d'Orson Welles et "Due soldi di speranza" ("Deux sous d'espoir") de Renato Castellani

- 1953: "Le salaire de la peur" d'Henri-Georges Clouzot

- 1954: "Jigoku-Mon" ("La porte de l'enfer") de Teinosuke Kinugaza

- 1955, première Palme d'or -

- 1955: "Marty" de Delbert Mann

- 1956: "Le monde du silence" de Jacques-Yves Cousteau et Louis Malle

- 1957: "Friendly Persuasion" ("La loi du seigneur") de William Wyler

- 1958: "Letjat Zuravli" ("Quand passent les cigognes") de Mikhaïl Kalatozov

- 1959: "Orfeu Negro" de Marcel Camus

- 1960: "La Dolce Vita" de Federico Fellini

- 1961: "Viridiana" de Luis Bunuel et "Une aussi longue absence" d'Henri Colpi

- 1962: "O pagador de promessas" ("La parole donnée") d'Anselmo Duarte

- 1963: "Il Gattopardo" ("Le Guépard") de Luchino Visconti

- 1964-1974, retour au Grand prix international -

- 1964: "Les parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy

- 1965: "The knack and how to get it" ("Le knack... et comment l'avoir") de Richard Lester

- 1966: "Un homme et une femme" de Claude Lelouch et "Signore e Signori" ("Ces messieurs-dames") de Pietro Germi

- 1967: "Blow Up" de Michelangelo Antonioni

- 1968: le festival est interrompu, pas de palmarès

- 1969: "If" de Lindsay Anderson

- 1970: "M.A.S.H." de Robert Altman

- 1971: "The go-between" ("Le messager") de Joseph Losey

- 1972: "La classe operaia va in paradiso" ("La classe ouvrière va au paradis") d'Elio Petri et "Il caso Mattei" ("L'affaire Mattei") de Francesco Rosi

- 1973: "Scarecrow" ("L'épouvantail") de Jerry Schatzberg et "The hireling" ("La méprise") d'Alan Bridges

- 1974: "The conversation" ("Conversation secrète") de Francis Ford Coppola

- 1975, la Palme d'or revient -

- 1975: "Chronique des années de braise" de Mohammed Lakhdar-Hamina

- 1976: "Taxi Driver" de Martin Scorsese

- 1977: "Padre Padrone" de Vittorio et Paolo Taviani

- 1978: "L'arbero degli zoccoli" ("L'arbre aux sabots") d'Ermanno Olmi

- 1979: "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola et "Die Blechtrommel" ("Le tambour") de Volker Schlöndorff

- 1980: "All that jazz" ("Que le spectacle commence") de Bob Fosse et "Kagemusha" d'Akira Kurosawa

- 1981: "Czlowiek Z Zelaza" ("L'homme de fer") d'Andrzej Wajda

- 1982: "Missing" de Costa-Gavras et "Yol" de Yilmaz Guney

- 1983: "Narayama-Bushi-ko" (La ballade de Narayama") de Shohei Imamura

- 1984: "Paris Texas" de Wim Wenders

- 1985: "Otac na sluzbenom putu" ("Papa est en voyage d'affaires") d'Emir Kusturica

- 1986: "Mission" de Roland Joffé

- 1987: "Sous le soleil de Satan" de Maurice Pialat

- 1988: "Pelle Erobreren" ("Pelle le conquérant") de Bille August

- 1989: "Sex, lies and videotape" ("Sexe, mensonges et vidéo") de Steven Soderbergh

- 1990: "Wild at heart" ("Sailor et Lula") de David Lynch

- 1991: "Barton Fink" d'Ethan et Joel Coen

- 1992: "Den goda viljan" ("Les meilleures intentions") de Bille August

- 1993: "Bawang bieji" ("Adieu ma concubine") de Chen Kaige et "The piano" ("La leçon de piano") de Jane Campion

- 1994: "Pulp Fiction" de Quentin Tarantino

- 1995: "Underground" d'Emir Kusturica

- 1996: "Secrets and lies" ("Secrets et mensonges") de Mike Leigh

- 1997: "Unagi" ("L'anguille") de Shohei Imamura et "Ta'm e guilass" ("Le goût de la cerise") d'Abbas Kiarostami

- 1998: "Mia eoniotita ke mia mera" ("L'éternité et un jour") de Theo Angelopoulos

- 1999: "Rosetta" de Jean-Pierre et Luc Dardenne

- 2000: "Dancer in the dark" de Lars Von Trier

- 2001: "La stanza del figlio" ("La chambre du fils") de Nanni Moretti

- 2002: "The pianist" ("Le pianiste") de Roman Polanski

- 2003: "Elephant" de Gus Van Sant

- 2004: "Farenheit 9/11" de Michael Moore

- 2005: "L'enfant" de Jean-Pierre et Luc Dardenne

- 2006: "The wind that shakes the Barley" ("Le vent se lève") de Ken Loach

- 2007: "4 luni, 3 saptamani si 2 zile" (4 mois, 3 semaines et 2 jours") de Cristian Mungiu

- 2008: "Entre les murs" de Laurent Cantet

- 2009: "Das weisse Band" ("Le ruban blanc") de Michael Haneke

- 2010: "Lung Boonmee raluek chat" ("Oncle Boonmee, celui qui se souvient de ses vies antérieures") d'Apichatpong Weerasethakul

- 2011: "The tree of life" de Terrence Malick

- 2012: "Amour" de Michael Haneke

- 2013: "La vie d'Adèle - Chapitre 1 & 2" d'Abdellatif Kechiche. Pour la première fois, la Palme est attribuée aussi aux actrices principales, Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux.

- 2014: "Winter sleep" de Nuri Bilge Ceylan

- 2015: "Dheepan" de Jacques Audiard

- 2016: "I, Daniel Blake" ("Moi, Daniel Blake) de Ken Loach