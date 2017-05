Culture Un taco mexicain acheté 7.000 dollars par un Américain

Photo non datée, fournie le 7 mars 2017 par l'hôtel Grand Velas de la station balnéaire mexicaine de Los Cabos du "taco" le plus cher du monde créé par un chef mexicain et acheté 7.000 dollars par un Américain

© Grand Velas Los Cabos/AFP/Archives