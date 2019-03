Série Le trailer officiel de la saison 8 de Game of Thrones enfin dévoilé! Événements





Les fans l'attendaient de pied ferme: la bande-annonce de l'ultime saison de la série à succès a été dévoilée par la chaîne HBO, ce mardi.

Ces dernières semaines, quelques bandes annonces de la très attendue saison 8 de Game of Thrones tournent sur les réseaux sociaux. Aucune ne montrent cependant d'images issues de cet ultime chapitre. Mais depuis ce mardi, on en voit un peu plus puisque la chaîne HBO a dévoilé le -seul- trailer officiel, à moins de six semaines (le 14 avril) de la diffusion du premier épisode de la saison 8.



Un trailer épique qui montre les héros, ainsi que les deux dragons de Daenerys, se préparer à l'ultime bataille contre les Marcheurs Blancs. On rappelle que chacun des six épisodes durera entre 60 et 80 minutes.