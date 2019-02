Strip-Tease à la cinémathèque

"Ce n'est pas du cinéma, c'est pire." La réalité dépasse souvent la fiction et c’est ce que l’émission documentaire Strip-Tease a montré à la télévision belge (puis française) pendant près de 30 ans. "Le magazine qui déshabille la société" a été de tous les fronts pour montrer les "vrais gens" sans fard et sans faux-semblant. Une manière de décrypter nos sociétés contemporaines avec un cynisme bienveillant qui a marqué l’histoire de la télévision.

En 2017, les réalisateurs historiques Jean Libon et Yves Hinant ont remis le couvert pour livrer un long-métrage Ni juge, ni soumise. Ils ont suivi l'atypique et excentrique juge d'instruction belge Anne Gruwez qui avait déjà été l’objet de deux épisodes de la série en 2008 et 2012.

Enquêtes criminelles, auditions de témoins et visites de scènes de crime, les réalisateurs capturent ce que personne n'avait jamais réussi à filmer jusque-là. Mais c’est le ton particulier de ce documentaire et de son personnage principal - mêlant l’humour noir et absurde, le tout saupoudrés tantôt de vulgarité, tantôt de poésie – qui donne tant de sel à ce film.



Les réalisateurs Yves Hinant et Jean Libon et le producteur Bertrand Faivre entourent la Anne Gruwez, lors de la cérémonie des César. © Thomas Samson / AFP

Après un Magritte, c’est un César que le film remportait vendredi, en tant que meilleur documentaire. C’est donc auréolé d’une gloire particulière que le film sera présenté à la cinémathèque de Luxembourg, à l’invitation de l’équipe de routwäissgro (la série documentaire qui zoome sur la société luxembourgeoise).

La projection du film sera suivie d’un débat avec Jean Libon et Yves Hinant, avant un programme de plusieurs épisodes de l’émission Strip-Tease, introduits et commentés par Jean Libon, cocréateur de l'émission.

Le jeudi 28 février à 19h à la Cinémathèque de Luxembourg.