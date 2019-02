Le cidre luxembourgeois à l’honneur

Un temps tombé en désuétude, concurrencé par d’autres boissons alcoolisées, le cidre revient pourtant en force dans les habitudes de consommation et gagne les parts de marché que la bière est en train de perdre. Et, comme pour la bière, les géants internationaux comme Strongbow (Heineken) et Bulmers se font titiller par les petits Poucets locaux.

Au Luxembourg, la production de cidre est une affaire ancienne déjà citée par Pline l’Ancien au 1er siècle. La fabrication du cidre était complémentaire à celle du vin, la récolte des pommes intervenant quand le vin avait fini sa fermentation et pouvait libérer les cuves.

Au début du 20e siècle, le Luxembourg comptait encore un million de pommiers, chiffre qui a été divisé par 10 en un siècle, ce qui n’empêche pas la tradition du «Viz» de perdurer, avec des habitudes villageoises de laisser fermenter le jus de pomme en fût, sans trop y prêter attention. La boisson était plutôt forte et assez âpre.

En 2015, Carlo Hein et quelques autres créent la marque Ramborn. Deux ans plus tard, la cidrerie Ramborn Cider Haff ouvre ses portes à Born. Aujourd’hui, la société presse autour de 500 tonnes de pommes par an et a multiplié les variétés de cidre, y compris à base de poires («Perry») ou avec ajout de houblon (Hop Cider).

UN TERROIR À L’HONNEUR

Le travail ainsi mené pour valoriser la région du Mullerthal où les vergers font partie du patrimoine naturel typique de la vallée de la Sûre sera à l’honneur au Cider World de Francfort. Pour ce salon d’envergure internationale, ce seront plus de 90 exposants venant d’une vingtaine de pays qui seront représentés.

La région du Mullerthal qui servira de thématique pour une série d’événements prestigieux et de circuits découverte. Ainsi, le samedi 30 un dîner exceptionnel sera organisé au restaurant Lafleur, qui compte deux étoiles au Michelin. Le chef Andreas Krolik et la cheffe Léa Linster concocteront un menu à quatre mains.

Michael Stöckl (Cider World), Léa Linster, Andreas Krolik (Restaurant Lafleur) et Adie Kaye (Ramborn). © Ramborn



Au programme, un accord mets-cidre avec des produits issus de producteurs bien connus, comme Ramborn, coorganisateur, mais aussi de petits artisans de qualité, comme Georges Schiltz qui produit depuis quelques années une gamme tout à fait surprenante et qualitative de vins et d’eaux-de-vie dans la région de Rosport.

Côté circuits, des excursions sont prévues pour Francfort et le salon Cider World, tout comme des journées découverte au Mullerthal.