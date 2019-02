Spécialiste du jeu vidéo, l'enseigne Micromania est proche du "game over"

816 millions de dollars: la dette de GameStop parle d'elle-même. Pour ne rien arranger, le propriétaire de l'enseigne Micromania va devoir se débrouiller seul puisque sa quête d'un repreneur a échoué, a t-il annoncé via un communiqué . Selon Les Echos , le titre a dévissé en Bourse de près de 30% à 11,28 dollars, soit son plus bas niveau depuis 2005.Concrètement,, qui parviennent à vendre les mêmes jeux à un tarif souvent plus bas,, les jeux pouvant être directement téléchargés et achetés en ligne, dans les boutiques virtuelles Playstation Store, Xbox Live Gold ou Steam.Les ventes de jeux et de consoles restent pourtant le coeur de métier de l'entreprise: ils représentent 81% de son chiffre d'affaires, rappelle le quotidien économique. Pour faire face à la crise, Micromania a fusionné en 2017 avec les magasins Zing, spécialisés dans les produits dérivés de la pop culture, comme des figurines ou des tee-shirts.En janvier dernier, GameStop s'est séparé du réseau de boutiques Spring Mobile contre la somme de 735 millions de dollars et réfléchit dorénavant à "la réduction de la dette, au financement de rachat d'actions ou à réinvestir dans la vente de jeux vidéo et d'objets de collection pour relancer sa croissance." Suffisant pour faire taire certains analystes, qui estiment nécessaire de fermer 7.000 boutiques Micromania dans le monde? Réponse d'ici quelques mois...