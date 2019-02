Top chef fête ses 10 ans, à partir de ce soir

L’émission culinaire de M6 redémarre ce mercredi soir et promet encore plus d’invités de marque et de défis extravagants. On vous présente les candidats.

Si vous ne dites pas "je fais cuire des patates", mais "je travaille la pomme de terre". Si vous êtes un adepte du chips de vert de poireau pour "ajouter du croquant et revisiter le poireau vinaigrette". Si vous pensez à "sublimer" votre yaourt du matin en "partant sur" une confiture maison… Vous avez certainement annulé tous vos rendez-vous ce soir pour vous caler devant la télévision et regarder Top Chef.



100 ÉTOILES

Le concours culinaire de M6 entame sa 10e saison et annonce un casting de prestige avec pas moins de 100 étoiles au guide Michelin de l’ensemble des chefs qui participeront à l’émission tout au long de la saison. Alain Ducasse et ses 18 étoiles pèse lourd dans cette balance. Celui qui déclarait en 2013 "On ne peut pas être dans sa cuisine et passer trois mois de l’année sur un plateau de télé. Enfin, moi je ne pourrais pas" a finalement cédé aux avances de la chaîne qui a attiré dans ses filets Arnaud Lallement Anne-Sophie Pic ou Régis Marcon.

Car en 10 ans, l’émission a réussi à être à la fois populaire (la multiplication des écrans publicitaires en est la preuve) et respectée par les professionnels. Le prestigieux guide Michelin, dans son palmarès 2019, vient de décerner une deuxième étoile à Stéphanie Le Quellec, gagnante de l'édition 2011, et un premier macaron à Jérémie Izarn (vainqueur en 2017), Naoëlle D'Hainaut (lauréate en 2013), ainsi qu'à Guillaume Sanchez (candidat en 2017). Même si de plus en plus de chefs regrettent que "les jeunes" croient un peu facilement que le métier va leur apporter gloires et paillettes.

Côté jury, pas de changement: Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège rempilent, ce dernier mènera sa propre brigade pour la première fois.

LES CANDIDATS

La liste des 15 candidats qui entameront l’émission ce soir donne cinq filles (il y a du mieux), quatre Belges, un mélange de chefs et de seconds et des profils plutôt jeunes, Ibrahim Kharbach, le chef du Bozar à Bruxelles étant le seul de plus de 30 ans.