Palais grand-ducal, tram, Urban Café: tout en Lego!

Palais grand-ducal, Urban Café, le nouveau et l'ancien tram: ce sont trois des reproductions que vous pourrez découvrir ce week-end à Russange.

L'ancien tram reproduit avec des Legos. © Association Lorbriques L'Urban Café, un des bars les plus fréquentés de la capitale. © Association Lorbriques Le palais grand-ducal reproduit à l'aide de briques Lego. © Association Lorbriques Previous Next

Un monument luxembourgeois, un symbole de la mobilité au Grand-Duché et un des bars les plus fréquentés de la vieille ville: Raphaël Corberi s'est lancé le défi de les reproduire à l'aide de blocs Lego.Et la bonne nouvelle, c'est que ces reproductions seront à découvrir le week-end prochain à la salle Agora de Russange.D'autres créations seront évidemment à découvrir dont celles de Jason Allemann, un designer canadien. L'exposition ouvrira ses portes samedi à 13h et dimanche à 10h.Avis aux amateurs.Plus d'informations à ce sujet ici.