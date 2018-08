Francofolies à Esch: pourquoi ça va chanter en anglais ?

Interview de Jean-Serge Kuhn, producteur des Francofolies (21.08.2018) Au micro d'Annick Goerens (RTL Radio).

LE PROGRAMME DES FRANCOFOLIES

Au sujet de l'organisation du festival. (21.08.2018) Jean-Serge Kuhn au micro d'Annick Goerens.

Pourquoi autant de chansons en anglais lors de cette édition "Warm Up" des Francofolies au Luxembourg ? C'est la question quelque peu épineuse à laquelle les principaux acteurs du festival ont dû répondre, ce mardi, à moins de trois semaines de l'ouverture des festivités à Esch-sur-Alzette.Si Julien Clerc occupe la tête d'affiche -et que le concert affiche presque complet-, il est vrai qu'il la partage avec Shaka Ponk, et que Mat Bastard (Skip The Use), ainsi que la plupart des artistes luxembourgeois bientôt sur scène (Versus You, Bartleby Delicate, Seed ti Tree...), préfèrent la langue de Shakespeare à celle de Molière. Étonnant pour certain(e)s, notamment quand on sait que "défendre la chanson française et ses talents émergents" s'inscrit dans l'ADN du festival.Mais les organisateurs estiment respecter la charte des Francofolies. "On a programmé une dizaine d'artistes français (ndlr: 9, en comptant les artistes luxembourgeois). Et en dépit du fait que ce Warm Up soit très court, ils illustrent toute la diversité de la chanson française" considère Jean-Serge Kuhn, producteur du festival au Luxembourg, en écho à Gérard Pont, président des Francofolies."Ce n'est pas nous qui créons les tendances" ajoutent-ils. "Beaucoup d'artistes ont voulu s'exporter, c'est un choix artistique que l'on respecte. Mais aujourd'hui, on revient à des artistes qui veulent chanter en français à l'image d'Eddy de Pretto, Clara Luciani, Maître Gims ou Soprano."Les organisateurs, qui ont tenté d'attirer Sting, amoureux de la langue française, estiment aussi répondre à une réalité multiculturelle à Esch, où 122 nationalités sont représentées. "On ne peut pas arriver au Luxembourg et aller tout de suite vers notre idée finale. C'est bien qu'il y ait autre chose [que des artistes français]."Reste à savoir si la formule va séduire afin "de mettre Esch sur la carte des Francofolies du monde", ce dont est convaincu le bourgmestre de la Ville, Georges Mischo."On espère proposer une centaine de spectacles d'ici cinq ans, comme à la Rochelle" préviennent les organisateurs. Si elle trouve son public, cette nouvelle aventure musicale ne fait donc que commencer.19h : Ouvertures des portes20h : Julien Arpetti (Lu)21h30 : Julien Clerc (Fr)19h : Ouvertures des portes19h30 : Versus You (Lu)20h30 : Mat Bastard(Fr)22h : Shaka Ponk (Fr)16h : Didier Sustrac (Fr)17h : Bartleby Delicate (Lu)18h : DJ Kirsty Sutherland (Lu)20h20 : Southern Caravan Breath (De)21h20 : Seed to Tree (Lu)