Cinéma Star Wars: The Last Jedi débarque dans nos salles

William et Harry s'amusent avec le droïde BB8. Des personnages de Star Wars défilent pour l'avant-première du huitième épisode de la saga, "Star Wars: Les Derniers Jedi", à Los Angeles le 9 décembre 2017 © AFP Le casting, le directeur et les producteurs de Star Wars: The Last Jedi. © AFP Previous Next

Jetez un œil au nombre de vues que l'un des nombreux trailers a récolté sur Youtube et vous pourrez vous faire une petite idée du nombre de personnes qui attendaient la sortie de Star Wars: The Last Jedi.Autant dire qu'il faudra s'attendre à des salles bondées et d'importantes files d'attente au Luxembourg comme aux frontières.Les premières séances seront déjà lancées cet après-midi en langue allemande et ça continuera en soirée où l'affluence devrait être bien plus importante.Sachez que la première mondiale du film a d'ores et déjà eu lieu à Los Angeles le 9 décembre. Nous vous en livrons un aperçu avec ces photos.