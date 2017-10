Interview exclusive Fary: "J'espère revenir au Luxembourg" Interview exclusive Fary (07.10.2017) Avec notre journaliste: Gaël Arellano. Événements





L'humoriste aux origines cap-verdiennes nous a accordé quelques minutes après son spectacle au Comedy Club Luxembourg.

Passé par le Jamel Comedy Club et par de nombreux plateaux de télévision en France, Fary s'est produit vendredi soir sur la scène du Casino 2000 à Mondorf-les-Bains devant une salle comble.



Précédé par Samia et Charly Nyobe, l'humoriste a présenté une partie de son spectacle et s'est amusé à interagir avec le public qui est venu nombreux: pas moins de 1.300 personnes ont fait le déplacement.



Enfin, les artistes ont clôturé cette belle soirée en prenant des photos avec leurs fans qui sont repartis ravis.