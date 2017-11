Une virée sur le Nürburgring se termine en carambolage

Un impressionnant carambolage s'est produit il y a plusieurs jours sur le mythique circuit allemand du Nürburgring. Ce circuit, réputé pour être l'un des plus impressionnants au monde, ouvre régulièrement ses portes aux amateurs qui souhaitent pousser leur voiture, préparée ou pas, sur l'asphalte de la piste allemande. Ceux qui roulaient ce jour-là n'ont pas été déçus du voyage.Dans la vidéo immortalisée par l'un des conducteurs grâce à une caméra accrochée à son casque, on peut apercevoir au détour d'un virage un gros nuage de fumée qui force l'auteur de ces images à ralentir et à s'arrêter sur le côté de la piste. L'homme sort ensuite de son véhicule et vient se placer, par sécurité, de l'autre côté de la glissière qui borde le circuit. Une initiative heureuse, puisque quelques secondes plus tard, une voiture arrivant à toute vitesse vient percuter son véhicule.S'en suit alors un véritable carambolage, provoqué par la panne d'une Porsche 911 GT3, celle qui dégageait la fameuse fumée du début de la vidéo. Alors que certains conducteurs, alertés par les grands signes de bras de l'auteur de la vidéo, arrivent à freiner à temps, d'autres déboulent à toute vitesse et finissent par s'encastrer dans la première voiture.Le plus impressionnant dans tout cela, c'est sans nul doute le calme olympien du conducteur qui filme. A aucun moment l'homme ne semble paniquer ni s'énerver. Cet incident, qui reste spectaculaire, vient cependant rappeler que la conduite sur circuit reste une pratique dangereuse, où il faut faire preuve d'une vigilance à toute épreuve, que ce soit en pleine ligne droite ou en sortie de virage, avant de remettre les gaz.