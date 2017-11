A moto, il se fait flasher 156 fois par le même radar!

UN EXCES DE VITESSE A 240 KM/H

LA DECISION DU TRIBUNAL ATTENDUE EN JANVIER

Ce motard détient probablement le record du nombre de flash par le même radar en l'espace d'un peu plus d'un an. Mais ce dernier n'a pas pu être identifié : l'affaire est au tribunal car les gendarmes ont un suspect en vue, même si les preuves contre lui ne sont pas accablantes.Le journal La Voix du Nord relate l'affaire : la police aurait identifié le responsable des grands excès de vitesse sur la D 943. Il a été flashé, entre septembre 2014 et décembre 2015, 156 fois. Soit plus d'une fois tous les trois jours en moyenne. Et certains excès de vitesse auraient dû entraîner le retrait de son permis.Ce record pourra d'ailleurs être difficilement battu : le motard a été flashé à 240 km/h sur une route limitée à 90 km/h. Mais il ne s'en souciait guère : le radar flashait à l'avant alors que les motos ont leur plaque à l'arrière...Voilà pourquoi on n'a pas pu l'identifier. Mais les gendarmes de Béthune commencent à nourrir de sérieux soupçons quant à l'identité du coupable.Selon les gendarmes qui ont procédé à des surveillances à la suite de la demande du Centre automatisé de constatation des infractions routières, le motard en question pourrait être un certain Eric, arrêté au guidon d'une moto.S'il n'a pas été interpellé après avoir fait flasher le radar, les gendarmes ont trouvé d'étranges coïncidences.L'homme, un quinquagénaire qui réside aujourd'hui dans le Var, selon La Voix du Nord, possédait deux motos pouvant correspondre à celles qui ont déclenché le radar et, en plus, ses horaires de travail correspondraient à ceux des infractions. Dernier détail : lorsqu'Eric a été en arrêt maladie, le motard n'a plus été flashé.Pour le Parquet, les indices sont suffisants pour inculper Eric mais ce dernier nie en bloc et estime que les autorités cherchent un coupable.Le tribunal devra juger l'affaire le 26 janvier 2018 : le motard doit plus de 15.000 euros d'amendes impayées et risque le retrait de son permis.