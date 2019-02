1,4 téléphone mobile par habitant au Luxembourg

L’étude compte 820.300 téléphones mobiles dans le pays, soit 138% par rapport à la population. En moyenne, les résidents posséderaient donc 1,4 téléphone par personne, un nombre qui a crû de 1,8% par rapport à l’année passée. Par la même occasion, c’est le nombre d’utilisateurs de réseaux sociaux via les mobiles qui croît de 3,8% pour atteindre 330.000 personnes.

Sans surprise, Google, Youtube et Facebook sont les site les plus visités par les résidents. RTL.lu arrive en 8e position et premier site luxembourgeois.

Dans l’ensemble, GSMA Intelligence accorde un score «de connectivité mobile» de 81,4% au Luxembourg, l’infrastructure étant le point le plus faible (76,15%) et la disponibilité des services et produits le plus haut (88,5%).

LES RÉSEAUX SOCIAUX À LA LOUPE

Si Facebook reste en tête des réseaux sociaux les plus utilisés au Luxembourg, avec une «audience publicitaire mensuelle» de 340.000 personnes, il est désormais talonné par Snapchat qui assure une audience de 307.500 personnes. Instagram (180.000) et Twitter (109.000) suivent. Les chiffres de LinkedIn (240.000 personnes inscrites) n’étant pas vraiment comparables.

L’étude détaille aussi que 99% des résidents ont un compte en banque et 70% une carte de crédit. 75% des femmes et 77% des hommes procède à des achats en ligne.