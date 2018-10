Blocus en France Entre Nintendo et Amazon, c'est la guerre Tech World Tech World





© AFP Depuis quelques temps, Amazon ne vend plus de Nintendo Switch en France. On vous explique pourquoi.

Nintendo aurait récemment décidé de ne plus proposer de stock à Amazon en France. A l'origine de cette décision: les prix affichés par le géant du E-commerce pour la console phare de Nintendo, la Switch.



En effet, d'après IGN, Amazon proposait la console à 270 € contre 299,99 € à la Fnac ou encore 329 € à Micromania. Des prix jugés trop bas par les décideurs de Nintendo.



Ni Amazon, ni Nintendo ne se sont prononcés à ce sujet pour l'instant. Cependant, on peut facilement constater qu'un "blocus" a été mis en place.



En effet, actuellement, on ne peut plus se procurer de console Nintendo via Amazon, de même pour les nouveautés de la marque qui ne peuvent plus être précommandées.



A l'approche des fêtes, une question se pose: cette guéguerre va-t-elle profiter à qui que ce soit?