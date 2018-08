Quand Samsung se fait avoir comme un amateur sur des photos

Essa, inclusive, não foi a única vez. pic.twitter.com/biJpKw6Oke — Fᴇʟɪᴘᴇʀᴀs (@feliperas) August 16, 2018

Ops, desculpe, você tem razão, Feliperas. A resposta dada antes realmente não estava correta. Muitas das fotos que postamos são tiradas usando os nossos smartphones, mas algumas, como essa, são banco de imagens que também expressam a atitude do nosso público-alvo. — Samsung Brasil (@SamsungBrasil) August 16, 2018

La boulette du géant coréen n'est évidemment pas passée inaperçue. Alors que sa filiale brésilienne voulait faire de la pub pour un des ses smartphones, les responsables marketing ont emprunté des photos qui n'avait pas été réalisées par leur appareil mais d'un site de photos que les professionnels de la communication utilisent souvent.La tromperie a été repérée cette semaine après que la marque ait posté un message sur Twitter : "Une rencontre capturée dans de nombreux selfies. La caméra avant du Galaxy A8 est équipée d'un focus dynamique qui permet de garder le plus important."Une belle publication, supprimée depuis qu'elle a été dénoncée, met en scène un couple jeune et dynamique qui pose tout sourire pour un selfie. Malheureusement pour eux, ce couple n'a pas utilisé d'appareil Samsung pour réaliser ce cliché.Une internaute à l’œil vif remarque que la même photo est également disponible sur la plateforme Getty Images souvent utilisée par les médias et d'autres grandes marques pour illustrer leurs publications. Un cliché qui date de 2015 et au prix intéressant de 499 dollars, quand même.Cette même personne va même remonter dans le temps et retrouver une autre publication "mensongère" de Samsung au Brésil, puisque la filiale avait déjà utilisé cette technique en juillet.Samsung a réagi dans un tweet expliquant que "certaines photos postées sont produites à partir de leurs portables, mais que d'autres clichés sont utilisés pour mieux représenter le comportement du public ciblé".