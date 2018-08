Momo Challenge: le dangereux challenge qui circule sur Whatsapp

⚠️Si esperas que #Momo salga de tu #smartphone como si de la peor "peli" de terror se tratase... Buuuu😱😱 ¡No te lo creas!

Olvídate de virales absurdos que se ponen de moda en @WhatsApp o #RRSS#PasaDeChorradas#SeListohttps://t.co/Ubh57LRMTy pic.twitter.com/ObEzcnLvTv — Policía Nacional (@policia) 18 juillet 2018

Signalé dans plusieurs pays dont l'Allemagne, la France , l'Espagne, les Etats-Unis, le Mexique et l'Argentine, le Momo Challenge prend de l'ampleur et menace les adolescents les moins prudents.Le challenge consiste à ajouter un numéro japonais sur l'application Whatsapp qui va immédiatement vous contacter et vous envoyer une photo d'un visage déformé destiné à faire peur.Le contact se montre immédiatement menaçant et se met à citer ce qu'il sait de vous (nom, prénom, date de naissance...) avant de vous transmettre des images violentes et effrayantes.Puis vient la question fatidique: "Voulez-vous continuer à jouer avec moi?" qui s'en suit par une série de défis et de menaces souvent envoyés au beau milieu de la nuit jusqu'au 50e jour lorsque l'ultime consigne est donnée: "celle de se suicider" d'après Espace Manager.D'après les médias argentins, une jeune fille de 12 ans a été retrouvée pendue à un arbre le 29 juillet 2018. Elle se serait suicidée "sur demande de ce compte Whatsapp".Les autorités mexicaines et espagnoles sont allées jusqu'à publier une infographie et des messages pour mettre en garde les adolescents.A ce stade, on ne sait pas si le challenge est arrivé au Luxembourg. Nous avons contacté la police luxembourgeoise pour en savoir plus.