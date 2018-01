Un jeune de 20 ans remporte 450 millions de $ à la loterie et exprime sa joie sur Facebook

Il a gagné 451 millions de dollars. Contrairement à la majorité des gagnants qui préfèrent être discrets, l'Américain sous le choc a partagé sa joie... sur Facebook. "Oh. My. God.", a écrit Shane juste après avoir réalisé que sa vie allait changer.







Il a été récupérer son précieux chèque dont une importante partie a été amputée car il a souhaité recevoir toute la somme en une fois.Il a donc empoché 281.874.999 dollars qu'il a directement mis sur son compte en banque vendredi. Cela représente un des plus gros gains de l'histoire de ce jeu. Sans grande surprise, Shane a quitté son emploi et compte aider sa famille et ceux qui en ont besoin.Il compte continuer ses études malgré tout. "Bien que je sois jeune, j'ai eu un cours intensif cette semaine de gestion financière et je me sens chanceux d'avoir cette incroyable richesse et cette équipe derrière moi. S'il y a une chose que j'ai apprise jusqu'à présent au sujet du temps passé sur cette terre, c'est que ceux qui gardent un état d'esprit positif et qui restent fidèles à ce qu'ils sont sont récompensés", a expliqué le nouveau millionnaire.Au fait ... Les bons numéros étaient 28 - 30 - 39 - 59 - 70 - et le Mega Ball 10.