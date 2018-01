Comment se remettre d'une "gueule de bois"?

LE TOP DES MAUVAISES IDÉES

un moment désagréable, le meilleur moyen de s'habituer à boire encore et encore.

Le réveil est douloureux en ce lundi 1er janvier 2018? Seul le temps vous permettra de récupérer intégralement. Réagissez et prenez un cachet d'aspirine. Votre taux d'alcool dans le sang ne descendra pas plus vite, mais vous n'aurez plus mal à la tête.. Votre estomac est encore fatigué de la veille, privilégiez donc des repas simples. De la soupe fera très bien l'affaire. Sinon, quelques pâtes, un ou deux oeufs, quelques légumes avec peu de matières grasses et pourquoi pas du miel ou du sirop d'agave sur une tartine de pain. Si vous n'avez pas très faim, commencez par une banane, elle fera remonter votre potassium (réduit à peau de chagrin la veille à cause de l'effet diurétique de l'alcool).. Laissez tomber les sodas ou le café et préférez de l'eau plate, une tisane ou un jus (sauf le jus d'orange, un peu trop acide).La fatigue vous donne envie de manger n'importe quoi (fast-food) et contribue à votre mal de tête. Une petite sieste vous fera vous sentir mieux.. Sortir le lendemain vous paraîtra comme la chose la plus dure au monde mais un peu d'air frais ne vous fera pas de mal. Faites de même avec votre logement, vous serez plus à l'aise.Si boire à nouveau de l'alcool limitera la gueule de bois (puisque votre taux d'alcool remonte), ça reste :

Le fast-food. C'est gras, votre organisme ne reprend pas (ou peu) de forces et ça vous coûte au moins 5€ (c'est un argument comme un autre). À la rigueur, profitez-en avant de boire, ça ralentira l'absorption pendant la soirée.



Boire un bon coca bien frais. Votre estomac est un peu trop sensible pour ça. À défaut de vous tenir à la vieille rengaine "plus jamais d'alcool", vous savez maintenant comment améliorer vos lendemains de soirée.