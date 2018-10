Votre enfant a avalé une pile? "C'est toujours une urgence médicale"

DES PILES QUE L'ON TROUVE DANS LES JOUETS

LA PILE CHAUFFE... PUIS PERCE L’ŒSOPHAGE

Des piles boutons de toutes tailles. © CAP Belgique

UN ENFANT MORT EN LORRAINE

ET AU LUXEMBOURG?

Centre antipoison belge: 8002-5500

Centre antipoison de Nancy: 0033 3 83 22 50 50

Centre antipoison de Lille: 0033 800 59 59 59

Centre antipoison de Strasbourg: 0033 3 88 37 37 37

Les piles boutons sont "une vraie problématique" en France, d'après le Dr. Emmanuel Puskarczyk. "Faciles à avaler" et "trop accessibles", elles représentent un réel danger pour les enfants en bas-âge.L'Anses a d'ailleurs récemment publié un message de prévention à ce sujet. Dans son communiqué, l'agence assure qu'en 2018, 1.200 cas ont été recensés en France.De son côté, le médecin nous a confirméIl faut savoir que les passages aux urgences liés à l'ingestion d'une pile ne sont pas toujours communiqués aux centres antipoison, ce qui signifie que ce chiffre pourrait être plus important.Lors de notre entretien, le Dr. Puskarczyk a insisté sur le danger que représentent les piles boutons pour les enfants : "Elles sont petites et plates. On les retrouve dans les télécommandes, les clés de voiture et surtout."D'autant plus que les enfants ne sont pas toujours symptomatiques. C'est pourquoi, aux yeux du médecin: "Si vous pensez que votre enfant a avalé une de ces piles, il ne faut donc pas hésiter à contacter un centre antipoison et à se rendre aux urgences: "Parfois il ne faut pas plus que deux heures pour que la situation devienne critique."Le taux de décès lié à ce genre d'incidents, bien que relativement bas (1 à 2 sur 1.000), n'est donc pas à sous-estimer. Tout dépend véritablement de la rapidité de l'intervention médicale qui suit l'ingestion.Mais concrètement, que se passe-t-il lorsqu'une pile bouton est avalée? Nous avons posé la question au Dr. Puskarczyk.Contrairement à ce que l'on pourrait croire, lorsqu'elle est avalée,et ce n'est donc pas le contenu chimique de celle-ci qui pose problème."En général, la pile va se coincer dans l’œsophage et elle va se comporter comme un corps étranger actif. Concrètement, ce que va faire. En chauffant, elle va provoquerqui peuventqui évolue lentement jusqu'à, dans les cas les plus graves,à proximité" explique le Dr. Puskarczyk.Ces dernières années,des suites d'une ingestion de pile bouton en France,Les deux autres ingestions mortelles sont survenus en Lorraine (2006) et à Lyon (2017).Et le dernier cas grave recensé par le CAP de Nancy. L'enfant, le Dr. Puskarczyk nous l'a confirmé, fait toujours l'objet d'un suivi médical...A ce jour, le Luxembourg ne compte pas de centre antipoison. Le gouvernement luxembourgeois a cependant signé un accord avec le Centre antipoison belge qui est depuis joignable via un numéro gratuit (8002-5500) 24 h/24.Que cela n'empêche pas les parents luxembourgeois de contacter le CAP de Nancy. Le Dr. Puskarczyk assure que "tous les appels seront pris en charge, peu importe d'où ils viennent".Nous avons introduit une demande auprès du CAP belge afin de savoir combien d'incidents liés à l'ingestion d'une pile bouton ont été dénombrés ces dernières années au Luxembourg. Cette demande fera l'objet d'un article à venir.