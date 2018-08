Le phénomène ASMR fait fureur sur Youtube

RELAXATION OU PORNOGRAPHIE?

Chuchotements, tapotements, bruits de friction: c'est le genre de sons que vous font expérimenter les youtubeuses et youtubeurs dans le but de vous relaxer.L'expérience n'a rien de commun et ne plaît pas à tout le monde mais elle fédère des millions de fans sur Youtube. L'ASMR (réponse automatique des méridiens sensoriels) stimule votre ouïe et votre cerveau, du moins c'est ce qui est avancé.Ce qui est certain, c'est que l'expérience ne laisse pas insensible. Que cela plaise ou non, ces bruits ont un effet immédiat sur la personne qui les écoute.D'après Psychologies, le phénomène est relativement récent: il serait né en 2010 aux Etats-Unis et c'est souvent Jennifer Allen qui est créditée pour sa création.Depuis, l'ASMR a pris de l'ampleur avec des vidéos dépassant les 25 millions de vue et de plus en plus d'abonnés.A tel point que des stars telles qu'Emily Ratajkowski, Margot Robbie et Jake Gyllenhaal ont récemment tenté l'expérience sur Youtube en se prêtant à des "interviews ASMR".D'après ses adeptes, l'expérience serait un remède efficace contre l'anxiété et même l'insomnie. Cependant, les études scientifiques à ce sujet sont, pour ainsi dire, inexistantes.Evidemment, l'ASMR a également des détracteurs qui l'associent, le plus souvent, à une nouvelle forme de pornographie. Et les dérivés qui sont apparus ces derniers mois (léchage d'oreilles etc...) n'aident pas.Pourtant, après quelques recherches, nous nous sommes rendus compte que les vidéos les plus regardées étaient celles réalisées dans le but d'aider les internautes à dormir.Alors l'ASMR serait-il vraiment efficace contre l'insomnie? Son succès serait-il dû à l'émergence du stress et de l'insomnie dans notre société?A ce stade, c'est de la spéculation. Nous avons contacté un neurologue pour en savoir plus à ce sujet. Plus de réponses prochainement!