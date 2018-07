Cinq conseils pour éviter le "coup de chaud"

C'est évident, mais trouver les pièces les plus fraîches de son domicile ne l'est pas forcément ! Pour cela, évitez les pièces qui sont exposées en plein soleil ou fermez les volets, stores et rideaux. Sinon suivez votre chat, ce sont les meilleurs dénicheurs en la matière !





Profitez des heures les plus fraîches et aérez tôt le matin, tard le soir ou la nuit. Sinon, vous pouvez vous rafraîchir dans des endroits climatisés (magasins, cinémas, centres commerciaux, cafés, etc.) quelques heures dans la journée.