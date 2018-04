Nos 10 bonnes raisons de se mettre au télétravail

1. ON EST PLUS PRODUCTIF

2. ON ÉVITE LES BOUCHONS !

3. ON GAGNE EN QUALITÉ DE VIE

4. ON EST MOINS STRESSÉ

5. ON FAIT DES ÉCONOMIES

6. ON RÉDUIT NOTRE EMPREINTE CARBONE

7. ON N'A PAS À SUPPORTER CE COLLÈGUE QUI NOUS AGACE !

8. ON EST À L'AISE !

9. ON EST PLUS LIBRE

10. ON MANGE PLUS SAINEMENT

L'argument massue. Plusieurs études le démontrent, le télétravail réduit l'absentéisme et permet d'être plus efficace. On n'est pas interrompu toutes les deux minutes (notamment en open-space), on n'est pas tenté par la machine à café ou une pause cigarette et surtout, on est moins fatigué par les trajets, donc plus concentré sur notre travail.Frontaliers ou résidents, on est tous confrontés, aux heures de pointe, à des bouchons monstres sur les autoroutes, notamment sur l'A3, l'A1, l'A6 et l'A4. Pouvoir rester à la maison évite plusieurs heures passées dans la voiture pour bon nombre de frontaliers.Si vous êtes moins fatigué, vous répondrez certainement plus favorablement aux invitations de vos amis le soir (et vous serez à l'heure, aussi !). Surtout, si vous avez des enfants, cela vous permet d'aller les chercher sereinement à la sortie de l'école, sans avoir à passer des coups de fil au volant pour prévenir de votre retard.Bref, cela assure un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle.Pas besoin de se soucier des heures de passage du train, du bus ou du métro pour aller au boulot... Ni des autres automobilistes sur la route et de ses multiples dangers... ni de l'heure à laquelle on est censé arriver au bureau, surtout lorsque l'on pointe.Le télétravail permet aussi de prendre de la distance avec les pressions exercées et ressenties, parfois, sur son lieu de travail. A la maison, on est zen !Pas besoin de grandes explications: quelque soit votre mode de transport, un jour passé à la maison par semaine, c'est un trajet d'économisé. On fait aussi l'économie d'un repas, souvent plus cher en ville que chez soi, et du parking, si celui-ci n'est pas pris en charge par l'employeur. Sur un mois, et a fortiori une année, c'est toujours ça de gagné.Si votre patron est toujours récalcitrant, vous pouvez toujours jouer la carte de l'écologie : car qui dit moins de trajet, notamment en voiture, dit moins de kilomètres parcourus, moins d'essence consommée, et moins d'émission de CO2.L'argument intéressera résidents et frontaliers parcourant beaucoup de kilomètres pour aller au bureau : un salarié travaillant un seul jour à domicile, et qui s'économiseraitAllez, ce n'est pas la peine de jouer les hypocrites, on ne vit pas dans un monde de Bisounours: on a tous -à un moment donné au moins- un collègue qui nous agace légèrement. Et même si ce n'est pas très joli-joli que de l'affirmer, le supporter un peu moins est vraiment appréciable! Pas vrai?Travailler en pyjama sur votre lieu de travail n'est pas le meilleur conseil que l'on puisse vous donner, mais chez vous, c'est tout à fait possible! Blague à part (quoique...), notre domicile est lieu -normalement- où l'on se sent le plus à l'aise.Finies les horaires strictes et la notion de retard: ce qui compte avant tout, c'est votre production et la qualité de votre travail.Vous êtes également libre de travaillez où vous le voulez, et donc pas forcément à la maison, mais aussi dans un espace de coworking, dans un café, dans un parc au soleil... La liberté développe la créativité et donc, améliore autant votre travail que votre humeur.Par facilité, grande est la tentation d'avaler un sandwich voire pire, un burger, ou alors de se faire un bon restaurant entre collègues. Chez vous, vous n'aurez plus d'excuse: vous allez pouvoir manger équilibré et sans faire d'excès, pour peu que vous ayez fait vos courses récemment (sans craquer sur les paquets de gâteaux!).