Nos cinq conseils pour mieux dormir

ÉTEIGNEZ LES ÉCRANS !

ÉVITEZ L'EMBONPOINT

COUCHEZ-VOUS À DES HEURES RÉGULIÈRES

ÉVITEZ LE CAFÉ ET L'ALCOOL

ALLEZ CONSULTER UN SPÉCIALISTE

Plus facile à dire qu'à faire, on le sait bien. Et pourtant, c'est prouvé: le téléphone, la tablette, la télévision et les écrans de manière générale produisent une lumière bleue que notre horloge biologique assimile au jour. Il est donc tout à fait logique que nous ayons du mal à trouver le sommeil dans les minutes, voire les heures, qui suivent.La solution, couper les écrans et son téléphone (et donc se couper des réseaux sociaux!), quitte à prévenir notre entourage de notre "retrait" à partir d'une certaine heure. Et privilégier des occupations plus relaxantes, comme la lecture, écouter de la musique ou prendre un bon bain !Le surpoids altère le sommeil et le manque de sommeil fait grossir... Pour éviter de tomber dans ce cercle vicieux et retrouver un sommeil réparateur, il n'y a pas 36.000 solutions: il va falloir perdre un peu de poids.Une alimentation saine améliore le sommeil et plus on dort, moins on est tenté par les aliments responsables d'une éventuelle prise de poids, selon une enquête INSV/MGEN "Sommeil et nutrition ".Ajoutons également que la fatigue nous donne moins envie de bouger et favorise plutôt le grignotage...Votre horloge biologique aime la routine... Vous coucher à 21h un jour, puis à 2h le lendemain, et ce toutes les semaines, est le meilleur moyen de la dérégler et d'altérer complètement votre sommeil (et d'altérer votre humeur, votre concentration, votre productivité...).Ça ne va sans doute pas faire vos affaires, mais vos heures de lever et de coucher doivent être régulières même le week-end ! Et l'âge n'a pas autant d'importance que l'on croît: même les plus jeunes "paient" le prix d'un mauvais sommeil.Oui on sait, on va passer pour des rabats-joies, mais on veut votre bien ! Ainsi, les excitants comme le café, le chocolat, le soda ou les boissons énergisantes sont à éviter autant que possible avant de dormir.Il en va de même pour l'alcool qui, s'il peut faire dormir très vite, engendre un mauvais sommeil. D'autant plus qu'il favorise le ronflement et donc gâcher la nuit de la personne qui partage votre lit !Plusieurs hôpitaux du Luxembourg sont dotés d'un laboratoire du sommeil, à l'image de celui du Centre hospitalier de Luxembourg ou Emile Mayrisch. Selon notre propre expérience, les délais d'attente sont environ de 5 mois.En cas de suspicion d'apnée du sommeil, il est fort possible que l'on vous confie un oxymètre, un appareil mesurant votre pouls. Un pneumologue examinera alors les résultats et établira un diagnostique ainsi qu'un traitement. En tout cas, sachez qu'une solution existe, même s'il faut parfois être patient avant d'être pris en charge...