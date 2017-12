Tous les endroits où skier dans la Grande Région

Vosges et Ardennes belges voient tomber les flocons et se préparent activement à l'ouverture de la saison de ski.

Si les deux massifs n'attireront pas les mêmes pratiquants (majoritairement du ski alpin pour le premier et du ski de fond pour le deuxième), l'ouverture des pistes est très attendue.Ainsi, dans un communiqué publié mercredi 29 novembre, l'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique expliquait que les centres de sports d’hiver sont dans "les starting blocks".Il ne reste qu'à guetter l'enneigement des nombreuses pistes des Ardennes belges et espérer que l'épaisseur du tapis blanc va vite augmenter. Pour ça, il faudra au moins attendre le deuxième week-end de décembre., "sur sol gelé, une couche de 10 cm est suffisante", a déclaré Alexandre Fechir du centre de ski du Signal de Botrange dans les Hautes Fagnes. "Par contre, sur sol mouillé, comme c’est le cas pour le moment, il faut une épaisseur d’au moins 15 cm de neige (...).". Les stations ont déjà prévu leur ouverture: le Rouge-Gazon devrait être la première ouvrir et ce, dès ce samedi 2 novembre !Le vendredi 8 décembre, ce sera au tour des pistes de Gerardmer et du Lac Blanc , tandis que La Bresse accueillera ses premiers fans de glisse le samedi 9 décembre.Et pour plus de possibilités de skier dans la Grande Région, retrouvez notre carte des pistes près du Luxembourg !