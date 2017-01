Trump a-t-il plagié le discours de Bane, le méchant de Batman? La ressemblance est troublante

Le 45e président des Etats-Unis Donald Trump a promis de "transférer" le pouvoir de Washington vers le peuple et d'"éradiquer" le "terrorisme islamique radical".



Le mari de Melania a commencé son discours aux allures de campagne électorale en s'adressant aux plus pauvres, "oubliés" de Washington. Il affirmé qu'il tenait à mettre à présent "l'Amérique d'abord". "A compter de ce jour, une nouvelle vision va gouverner notre pays. A compter de ce jour, ce sera l'Amérique d'abord", a lancé le 45e président des Etats-Unis. "Nous allons suivre deux règles simples: acheter américain, embaucher américain", a-t-il ajouté. "Nous allons renforcer nos vieilles alliances et en former de nouvelles. Et unifier le monde civilisé contre le terrorisme islamique radical, que nous allons éradiquer complètement de la surface de la Terre", a également déclaré sous les applaudissements le nouveau président américain.



Mais les ressemblances avec un discours de Bane, un "vilain" de Batman, sont troublantes. Le nouveau président a utilisé les mêmes mots que le méchant du film The Dark Knight Rises: And giving back to you, the people ("Et nous la donnons à vous, le peuple").