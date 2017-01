Voici Miss Belgique 2017

La jeune fille de 19 ans, originaire de Bruges, a été sélectionnée durant une soirée de gala au théâtre Plopsa à Adinkerke (La Panne) samedi soir. Les premières et deuxièmes dauphines sont Delphine Devos (20 ans) de Deerlijk et Eva Mira de Sint-Nicolaas (18 ans).





Romanie est une étudiante de 19 ans de Bruges. Elle suit actuellement une formation de gestion de PME, aime le sport et les sorties. La Flandre occidentale a été mise à l'honneur samedi soir avec Delphine Devos qui a aussi été élue première dauphine. Eva Mira, de Saint-Nicolas près de Liège, est le visage wallon sur le podium. L'année passée, il n'y avait pas eu de Wallonnes dans le top 5.





"Mes jambes en tremblent encore", a déclaré dans l'émotion la Brugeoise. "Cela va être une année très chargée pour moi avec des points presse et des obligations envers les sponsors. Je ne réalise pas encore en ce moment", a encore commenté Romanie Schotte. "Les autres candidates étaient si fortes. C'est une expérience unique de pouvoir porter la couronne durant une année", a-t-elle ajouté.





La nouvelle Miss Belgique 2017 a reçu la couronne des mains de Lenty Frans, l'ancienne Miss Belgique. Cette dernière a été félicitée à nouveau pour avoir atteint la sixième place au concours Miss Monde, et pour avoir reçu le titre Miss Europe. La Miss Sympathie est Charlotte Rau de Oostkamp (19 ans), la Miss Sport est Ellen Caen de Bruges, la Miss Talent est Ellen Bacquaert de Oostkamp et la Miss Model est Leentje Jorissen de Saint-Trond.