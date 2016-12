Heidi Klum crée la surprise

D'habitude dans l'émission America's Got Talent, Heidi Klum est assise au banc du jury et écoute et regarde les prestations des candidats. Mais l'ambiance de Noël a donné envie au mannequin de monter sur scène et pousser la chansonnette pour l'émission "spécial Noël".

Elle a donc rejoint sur scène Sal Valentinetti, un candidat de la 5e saison, ayant terminé à la 5e place. Il a commencé à chanter Santa Baby d'Eartha Kitt, avant d'être rejoint par une sublime Heidi Klum vêtue d'un robe rouge des plus sexy.

Elle a démontré qu'elle avait une bien jolie voix et leur show était au très point, jusqu'à la chute orchestrée de la jurée de 43 ans. Ses collègues Simon Cowell, Mel B et Nick Cannon, tout comme le public, ont cru une seconde à une vraie chute avant de se rendre compte de la supercherie et d'en rire. Jugez plutôt…