Un ancien candidat de l’Amour est dans le pré se suicide

Lors de sa participation à l'émission en 2011, il était reparti sans avoir trouvé l'amour.



Des soucis d’ordre professionnel?

L’homme était âgé de 46 ans. Des soucis d’ordre professionnel pourraient être à l’origine de son geste. Selon Ouest France, l’homme n’aurait donc pas agit à cause de déboires sentimentaux.



Karine Le Marchand réagit

Karine Le Marchand, l’animatrice de l’émission sur M6 en France, a exprimé sa tristesse sur Twitter. "Jean-Pierre faisait rire malgré lui, Il chantait l'anglais en italien comme personne, Il était malheureux et ne le disait pas #adieu #ADP".

Lors d’un entretien pour Télé-star, deux autres agriculteurs lui ont rendu hommage. "J'étais très proche de lui, on s'appelait très souvent, il y a un mois je l'ai eu au téléphone. Il voulait tellement rencontrer quelqu'un, mais il se sentait seul. Il me disait que c'était dur pour lui la solitude entre ces quatre murs. Il m'a aussi dit qu'il s'ennuyait et qu'il était vraiment tout seul. Il en avait marre de travailler pour pas grand-chose. Ne pas trouver l'amour, ça l'a mis dans l'embarras", raconte Freddy.

Les obsèques de Jean-Pierre se dérouleront le samedi 17 décembre chez lui, dans sa commune de Moréac en France.