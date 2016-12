Les acteurs (G à D) Ashton Kutcher et Mila Kunis le 5 juin 2016 à Oakland, Californie © GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

People Naissance du 2ème enfant de Mila Kunis et Ashton Kutcher (porte-parole)

Les acteurs vedettes Mila Kunis et Ashton Kutcher ont accueilli leur deuxième enfant, un garçon né mercredi, affirment plusieurs médias américains jeudi, citant une porte-parole de la comédienne.

D'après le site E! News jeudi, le nouveau-né n'a pas encore de prénom.

Les deux acteurs et producteurs ont déjà une fille de deux ans, Wyatt. Ils s'étaient fiancés en février 2014 après deux années de relation et se sont mariés en juillet 2015.

Ashton Kutcher, 38 ans, et Mila Kunis, 33 ans, se sont rencontrés sur le tournage de "That '70s show", série diffusée aux Etats-Unis entre 1998 et 2006, dans laquelle ils jouaient deux amoureux.

Ashton Kutcher, qui s'est aussi fait connaître grâce à la série "Mon oncle Charlie", avait été propulsé au rang de célébrité internationale lorsqu'il a entamé une relation avec l'actrice vedette Demi Moore, à laquelle il a été marié de 2005 à 2011.

Mila Kunis a eu auparavant une longue relation avec l'acteur Macaulay Culkin.