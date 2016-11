American Music Awards Gigi Hadid se moque de Melania Trump aux American Music Awards et divise la toile

La blonde s'est beaucoup amusée lors de la cérémonie. Elle a brillé dans une imitation de Melania Trump. "J'aime mon époux, le président Barack Obama, et nos filles, Sasha et Malia", a lancé la sœur de Bella Hadid, en caricaturant la future première dame des États-Unis et en faisant référence au plagiat de cette dernière. L'épouse de Donald Trump avait copié presque mot pour mot le discours de Michelle Obama durant la Convention républicaine. Le top model de 21 ans a divisé la toile. Certains ont trouvé son sketch très drôle, d'autres ont jugé l'imitation insultante.