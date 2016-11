Cristiano Ronaldo signe un contrat à vie avec Nike

"Le partenariat réussi entre Nike et Ronaldo va se poursuivre durablement à l'avenir avec un nouveau contrat à long terme", a écrit la marque à la virgule dans un communiqué.



Nike ne précise ni la durée ni le montant du nouveau contrat. Ronaldo (31 ans) utilise les produits de la société américaine depuis 2003.



"J'envisage ce nouveau contrat comme étant à vie, je suis un membre de cette famille", a déclaré le triple Ballon d'Or dans une vidéo diffusée par Nike. "C'est le meilleur contrat que j'ai eu dans toute ma carrière."



Selon les sites internet des quotidiens sportifs espagnols Marca et As, il s'agirait bel et bien d'un contrat à vie, à l'instar de celui signé entre Nike et la légende du basketball américain Michael Jordan.



Les deux journaux madrilènes évoquent un revenu minimum pour "CR7" d'au moins 24 millions d'euros par an, car il est "un peu supérieur" au salaire obtenu du Real en prolongeant pour les cinq prochaines saisons.





Jusque 40 millions d'euros !



Selon Marca, les revenus tirés de ce nouveau partenariat avec Nike pourraient néanmoins aller jusqu'à 40 millions d'euros si certaines conditions sont remplies. Le quotidien précise que le précédent contrat du Portugais lui rapportait sept millions d'euros par an.



Cristiano Ronaldo était déjà le sportif le mieux payé de la planète avec 88 millions de dollars de revenus (environ 80 M EUR) devant son rival argentin du FC Barcelone Lionel Messi (73 M EUR), d'après le classement 2016 établi par la revue américaine Forbes.



Et le Portugais, qui a annoncé vouloir continuer à jouer jusqu'à la quarantaine, semble bien parti pour renforcer ce statut de N.1 grâce à ces deux nouveaux contrats.



Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real en mai et de l'Euro sous le maillot portugais en juillet, Ronaldo fait d'ailleurs figure de grand favori pour l'obtention du Ballon d'Or 2016, qui serait son quatrième trophée, à une longueur derrière Messi (5).