Reportage vidéo Miss et Mister Grande Région: découvrez les vainqueurs du Prix du Public RTL5' Miss et Mister Grande Région 2019 (01.02.2019) Le Prix du Public RTL 5 minutes.

Montage et vidéo par Gaël Arellano. People





Vous avez été plus de 3.000 à voter pour vos candidats préférés. Mercredi soir, les deux vainqueurs ont été dévoilés.

Alors que la neige tombait et bloquait les routes luxembourgeoises, une soirée spéciale avait lieu au restaurant Naga mercredi soir pour décerner, entre autres, le Prix du Public RTL 5minutes.



Malgré les conditions météorologiques, ils ont été nombreux à braver les éléments pour s'y rendre et découvrir, en chair et en os, les prétendants au titre de Miss et Mister Grande Région 2019.



Mais c'est mal connaître Sonia Gleis, présidente du comité MGR, que de s'imaginer que la soirée ne se résumerait qu'à un seul défilé.



Glamour, paillettes, beau monde, défilé des actuels Miss et Mister et une nouvelle couronne serties de (vrais) bijoux. Son objectif: nous en mettre plein la vue.



Jessie Schroeder et Maxime Cuvilliez ont, dans un premier temps, volé la vedette aux petits nouveaux avant de leur céder la place sur le "catwalk".



En somme, un superbe avant-goût avant le gala final qui aura lieu le 16 février à l'Artikuss. Ça promet!