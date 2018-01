La famille royale britannique avait caché les joyaux de la Couronne dans un pot à biscuit

L'Imperial State Crown fait partie des joyaux et est une des couronnes portées par le monarque. © Domaine public

Lors de la Seconde Guerre mondiale, George VI, le père d'Elizabeth II, craignait qu'en cas de défaite et d'invasion nazie, les précieux attributs du pouvoir royal (couronnes, sceptres, épées et autres globes...) ne soient volés.Pour parer à toute éventualité et cacher les reliques, qui comportent des milliers de diamants, émeraudes et saphirs, il avait alors demandé à ce qu'elles soient cachées dans un pot à biscuit au château de Windsor. La fameuse boîte avait ensuite été enterrée pour la protéger des bombardements.Une cachette dont la reine ignorait tout jusqu'il y a peu. C'est d'ailleurs le commentateur royal Alastair Bruce, qui le lui a appris.