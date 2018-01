Meghan Markle disparaît des réseaux sociaux

Récemment fiancée au prince Harry, avec lequel elle doit se marier en mai , l'actrice a clôturé l'ensemble de ses comptes sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter, Facebook... Tout y est passé.Pour les fans, c'est désormais le message "Cette page n’est malheureusement plus disponible" qui les accueillent.La rédaction américaine du Huffington Post a néanmoins obtenu une explication de la part du palais de Kensington: elle ne les aurait "pas utilisé depuis longtemps et a pris la décision de les fermer".Son entrée à venir au sein de la famille royale n'est pas pour rien dans cette disparition médiatique. Désormais, ses prises de parole et apparitions seront forcément plus mesurées et auront un caractère officiel. Une retenue difficilement conciliable avec les réseaux sociaux.